2019-04-26T11:36:40+03:00
Общество

Погода на 27 и 28 апреля 2019 в Кирове: ожидается сильный ветер

Синоптики предупреждают кировчан о резких перепадах температуры
Анна КРЮКОВА
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В выходные в Кирове пройдет дождь со снегомВ выходные в Кирове пройдет дождь со снегомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние выходные апреля окажутся пасмурными и ветреными. В субботу, 27 апреля, с утра воздух прогреется до +6 градусов. Днем станет еще теплее, ожидается +13. Однако в городе поднимется сильный ветер. По прогнозам сайта Gismeteo.ru, порывы будут достигать 15 м/с. К вечеру в Кирове станет прохладнее. Столбик термометра окажется на отметке +8 градусов. Пройдет дождь.

В воскресенье, 28 апреля, в городе резко похолодает. С утра температура воздуха составит всего 0 градусов. На улице будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем в Кирове ожидается +4. Снег сменится дождем. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Вечером в городе похолодает до -1 градуса. Ожидается малооблачная погода.

Напомним, что синоптики прогнозируют прохладный май. В первых числах месяца в Киров вновь придут заморозки и осадки в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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