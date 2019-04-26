Погода на 27 и 28 апреля 2019 в Кирове: ожидается сильный ветер
Последние выходные апреля окажутся пасмурными и ветреными. В субботу, 27 апреля, с утра воздух прогреется до +6 градусов. Днем станет еще теплее, ожидается +13. Однако в городе поднимется сильный ветер. По прогнозам сайта Gismeteo.ru, порывы будут достигать 15 м/с. К вечеру в Кирове станет прохладнее. Столбик термометра окажется на отметке +8 градусов. Пройдет дождь.
В воскресенье, 28 апреля, в городе резко похолодает. С утра температура воздуха составит всего 0 градусов. На улице будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем в Кирове ожидается +4. Снег сменится дождем. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Вечером в городе похолодает до -1 градуса. Ожидается малооблачная погода.
Напомним, что синоптики прогнозируют прохладный май. В первых числах месяца в Киров вновь придут заморозки и осадки в виде снега.
ИСТОЧНИК KP.RU