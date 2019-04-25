День Победы - 2019 в Кирове: горожанам раздадут 12500 георгиевских лент
В Киров во всю идет подготовка к Дню Победы. На прошлой неделе на Театральной площади прошли первые репетиции парада. А уже сегодня первые волонтеры вышли на улицы города раздавать символ Великой Победы - георгиевские ленточки. Киров присоединился к Всероссийской акции.
- Сегодня до семи часов, и 7 мая с 16.00 до 19.00 волонтеры будут раздавать ленты в семи точках города, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. - Всего для кировчан приготовили 12,5 тысяч символов Победы. Десять тысяч лент раздадут вручную, а две с половиной тысячи распространят через многофункциональный центры и различные учреждения города.
Волонтеры будут стоять на площади Революции и Маршала Конева, у цирка и ЦУМа, на Театральной площади, ДК «Россия» в Нововятском районе и перед зданием администрации города. Кроме того, если кировчане не успеют получить ленточки незадолго до самого праздника, то это можно будет сделать и 9 мая. «Волонтёры Победы» будут стоять на каждом пункте пропуска на Театральную площадь.
Помимо георгиевских лент кировчане получат буклет, в котором будет указана история зарождения акции и, самое главное, правила ношения этого символа Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU