2019-04-25T17:44:28+03:00
Происшествия

Кировчанин украл ключи от отремонтированного помещения, а потом вернулся и похитил инструменты

Ему пришлось вернуть незаконно добытое имущество
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодой человек украл ключ от помещения, а позднее вернулся, чтобы забрать имуществоМолодой человек украл ключ от помещения, а позднее вернулся, чтобы забрать имуществоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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24-летний житель Кирова решил присвоить себе чужие вещи. Он занимался ремонтом помещения в одном из зданий на улице Карла Маркса. Молодой человек получил расчет за работу, но этого ему показалось мало.

- В помещении он обнаружил ключ от входной двери, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Молодой человек похитил этот ключ. Позднее он вернулся в здание и проник в помещение, откуда похитил перфоратор, шуруповерт, лазерный нивелир и кейс со сверлами и дополнительным патроном-переходником.

С имуществом стоимостью восемь тысяч рублей он скрылся. Однако воспользоваться или продать инструменты у него не получилось. Кировчанина нашли. Ему пришлось вернуть похищенное. Молодого человека судили по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». За это преступление кировчанин год и восемь месяцев будет заниматься обязательными работами. Кроме того, ему придется отдавать 15% от своей зарплаты в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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