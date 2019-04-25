Кировчанин украл ключи от отремонтированного помещения, а потом вернулся и похитил инструменты

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-25T17:44:28+03:00

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24-летний житель Кирова решил присвоить себе чужие вещи. Он занимался ремонтом помещения в одном из зданий на улице Карла Маркса. Молодой человек получил расчет за работу, но этого ему показалось мало.

- В помещении он обнаружил ключ от входной двери, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Молодой человек похитил этот ключ. Позднее он вернулся в здание и проник в помещение, откуда похитил перфоратор, шуруповерт, лазерный нивелир и кейс со сверлами и дополнительным патроном-переходником.

С имуществом стоимостью восемь тысяч рублей он скрылся. Однако воспользоваться или продать инструменты у него не получилось. Кировчанина нашли. Ему пришлось вернуть похищенное. Молодого человека судили по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». За это преступление кировчанин год и восемь месяцев будет заниматься обязательными работами. Кроме того, ему придется отдавать 15% от своей зарплаты в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU