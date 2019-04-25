2019-04-25T17:46:08+03:00
Происшествия

Следком проводит проверку по факту смерти мужчины в луже мазута в Яранске

Мужчина не смог выбраться из липкой смеси
Анна КРЮКОВА
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Лужу оградили сигнальной лентой только после ЧП. Фото: vk.com/yaransk_officialЛужу оградили сигнальной лентой только после ЧП. Фото: vk.com/yaransk_official
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Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, утонувшего в луже мазута в Яранске. Они выясняют личность погибшего и обстоятельства случившегося. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Кировской области.

Напомним, что 13 апреля недалеко от бывшего мясокомбината в Яранске мужчина не смог выбраться из огромной лужи мазута и утонул. Родственники пенсионера отмечают, что у мужчины были заболевания сердца.

Также, по словам местных жителей, в «мазутном озере» постоянно погибают птицы и животные. Кроме того, мазут талыми и дождевыми водами смывается в небольшую речку, которая впадает в реку Ярань, и загрязняет ее. Сейчас огромную лужу в Яранске огородили сигнальной лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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