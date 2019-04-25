2019-04-25T17:49:53+03:00
Общество

«Мусорная» реформа в Кирове: прокуратура нашла многочисленные нарушения в соблюдении закона об обращении с ТКО

В отношении сити-менеджера внесено представление
Елизавета Захарова
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Органы местного самоуправления должны контролировать порядок, своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Фото: admkirov.ruОрганы местного самоуправления должны контролировать порядок, своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Фото: admkirov.ru
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Областная прокуратура проверила соблюдение органами местного самоуправления закона об обращении с твердыми коммунальными отходами и нашла многочисленные нарушения. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Отметим, что на органы МСУ с января легли новые обязанности: определение схемы размещения контейнерных площадок, накопления твердых коммунальных отходов, формирование и ведение реестра мест. Однако в большинстве своем все эти правила нарушались.

Во время проверки прокуроры выяснили, что в перечень мусорных площадок не занесена информация о более чем 2700 местах выбрасывания мусора. Кроме того, в реестре отсутствует схема размещения мест накопления и сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов. Кроме того, в документах нет ни строчки более чем о 450 контейнерных площадках, которые находятся вблизи объектов капитального строительства или на территориях поселений.

Также ведомство установило, что мэрия не утвердила форму заявки о создании контейнерных площадок и допускает нарушение сроков их рассмотрения.

В связи с этим главе администрации города Илье Шульгину вновь внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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