2019-04-25T17:50:37+03:00
Общество

Кировчане смогут бесплатно пользоваться таксофонами

Услуга станет доступна с 1 июня
Евгений ДЕМИХОВ
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Таксофоны будут пользоваться спросом еще долгое время. Фото: pixabay.comТаксофоны будут пользоваться спросом еще долгое время. Фото: pixabay.com
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С первого дня лета 2019 года кировчане, как и все жители страны, смогут бесплатно звонить по всей России. Сделать это можно будет с помощью таксофонов. А их по всей стране установлено порядка 148 тысяч.

- Плату за телефонное соединение было решено отменить, - сообщают в «Ростелекоме». - Считаем, что это правильно. Мы видим интерес людей.

В компании знают, что в некоторых населенных пунктах страны нет сотовой связи. Поэтому организация будет поддерживать работу таксофонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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