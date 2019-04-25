Кировчане смогут бесплатно пользоваться таксофонами
Услуга станет доступна с 1 июня
Таксофоны будут пользоваться спросом еще долгое время. Фото: pixabay.com
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С первого дня лета 2019 года кировчане, как и все жители страны, смогут бесплатно звонить по всей России. Сделать это можно будет с помощью таксофонов. А их по всей стране установлено порядка 148 тысяч.
- Плату за телефонное соединение было решено отменить, - сообщают в «Ростелекоме». - Считаем, что это правильно. Мы видим интерес людей.
В компании знают, что в некоторых населенных пунктах страны нет сотовой связи. Поэтому организация будет поддерживать работу таксофонов.
ИСТОЧНИК KP.RU