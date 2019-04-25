В ТЦ «Баско» кировчане смогли оценить качество молочной и хлебобулочной продукции

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-25T17:54:32+03:00

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В преддверии светлого праздника Пасхи, когда многие кировчане задумываются, где купить куличи и другие кондитерские изделия, которые и самим приятно поесть, и других угостить, «Комсомолка» решила рассказать о тех производителях хлебной и молочной продукции, которые ответственно относятся к своему делу и дорожат своей репутацией. А значит, выпускают товары высокого качества и отменного вкуса.

На дегустации было представлено порядка двадцати видов хлебобулочной продукции: куличи, печенье, рулеты, маффины, хлеб. Свои товары привезли Орловский хлебокомбинат, Бахтинский хлебобулочный завод и кулинария «Пышка».

Народная дегустация прошла с размахом: люди приходили с улицы, из торговых залов и магазинов. Некоторые задерживались у шведского стола на 15, а то и 20 минут и не по одному разу пробовали представленные товары, смакуя каждый кусочек.

После дегустации кировчане ставили оценки каждому товару. Больше всего дегустаторам понравились куличи всех производителей, лепешка со сметаной, фирменное печенье с подсолнечными семечками, маффины с черной смородиной и батончик с яблоками от «Бахтинского хлеба», сырные булочки «Дорожные», новинки хлеб «Дорожный» и батон «Нарезной» и оригинальных хлеб «Особый». У кулинарии «Пышки» респондентам понравились медовые пасхальные пряники и куличи. После пробы всех булочных изделий дегустаторы оценили и вкус молочной продукции «Богородского завода»: пастеризованного и отборного молока, творога и сметаны.

Все представленные продукты получили высшую оценку от кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU