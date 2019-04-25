В Кировской области пенсионер утонул в липкой луже мазута

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-25T12:45:38+03:00

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В субботу, 13 апреля, в Кировской области пенсионер утонул в огромной луже мазута. Мужчина не смог выбраться из липкой смеси. ЧП произошло в городе Яранске, в районе бывшего мясокомбината. Информация об этом появилась на сайте общественной организации «Земля Яранская».

- Если раньше здесь тонули птицы и животные, то 13 апреля липкий мазут затянул в пучину пенсионера, - сообщают общественники. - Мазут загрязняет не только прилегающие земельные участки, но с талыми и дождевыми водами смывается в речушку, которая также впадает в реку Ярань.

Организация «Земля Яранская» просит у руководителей регионального Министерства охраны окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Природоохранной прокуратуры и Прокуратуры Кировской области и Яранского района принять меры по устранению озера из мазута.

Напомним, что 19 апреля в Слободском районе погибли сотни чаек. Птиц обнаружили на берегу пруда рядом с деревней Столбово. Местные жители считают, что чаек отравили.

ИСТОЧНИК KP.RU