Росгвардейцы задержали кировчан, укравших канализационные люки

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-25T12:43:59+03:00

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Во вторник, 23 апреля, в Кирове росгвардейцы получили от дежурного ориентировку о розыске автомобиля Volkswagen. Предполагалось, что в этом автомобиле находятся мужчины, которые могли украсть канализационные люки.

- Автомобиль удалось разыскать на улице Кольцова, - отметили в управлении Росгвардии по Кировской области. - На место происшествия вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. Они обнаружили в багажнике иномарки похищенные люки.

Мужчин, подозреваемых в краже, задержали. Похитителями оказались местные жители 28 и 24 лет. Оба кировчанина ранее уже были судимы.

ИСТОЧНИК KP.RU