Росгвардейцы задержали кировчан, укравших канализационные люки
Мужчины перевозили похищенное в автомобиле
Люки украли ранее судимые кировчанеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Во вторник, 23 апреля, в Кирове росгвардейцы получили от дежурного ориентировку о розыске автомобиля Volkswagen. Предполагалось, что в этом автомобиле находятся мужчины, которые могли украсть канализационные люки.
- Автомобиль удалось разыскать на улице Кольцова, - отметили в управлении Росгвардии по Кировской области. - На место происшествия вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. Они обнаружили в багажнике иномарки похищенные люки.
Мужчин, подозреваемых в краже, задержали. Похитителями оказались местные жители 28 и 24 лет. Оба кировчанина ранее уже были судимы.
ИСТОЧНИК KP.RU