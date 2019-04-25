Жительница Яранска два года избивала сына, чтобы он ее слушался

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-25T12:52:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Яранска подозревают в истязании малолетнего. По версии следствия, 37-летняя женщина в 2018 и 2019 годах систематически избивала своего семилетнего ребенка. По словам матери, делала она этого для того, чтобы добиться неукоснительного послушания сына.

- Жительница Яранска наносила мальчику побои руками и кожаным ремнем, - пояснили в пресс-службе Следкома по Кировской области. - Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Истязание малолетнего». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В следственном управлении напоминают о функционировании круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности». Если вам известны какие-либо факты нарушения прав несовершеннолетних, просьба сообщать об этом по короткому номеру: 123.

ИСТОЧНИК KP.RU