В Управлении ветеринарии Кировской области прокомментировали гибель чаек в Слободском районе
Птицы лежали на берегу пруда у деревни Столбово
Местные жители считают, что птиц отравили. Фото: vk.com/kirov_news
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Специалисты Управления ветеринарии Кировской области отобрали пробы на месте гибели чаек. Мертвых птиц обнаружили на берегу пруда у деревни Столбово в пятницу, 19 января. Как выяснилось, смерть чаек не связана с какой-либо опасной болезнью.
- В результате лабораторных исследований возбудителей гриппа птиц и хламидиоза птиц не обнаружено, - сообщили в управлении.
Напомним, местные жители считают, что птиц могли отравить во время кормежки. Вероятно, чайки откуда-то возвращались на пруд и погибали. Кому помешали птицы, теперь будет выяснять прокуратура Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU