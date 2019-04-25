В Управлении ветеринарии Кировской области прокомментировали гибель чаек в Слободском районе

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-25T11:22:13+03:00

Птицы лежали на берегу пруда у деревни Столбово

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Специалисты Управления ветеринарии Кировской области отобрали пробы на месте гибели чаек. Мертвых птиц обнаружили на берегу пруда у деревни Столбово в пятницу, 19 января. Как выяснилось, смерть чаек не связана с какой-либо опасной болезнью.

- В результате лабораторных исследований возбудителей гриппа птиц и хламидиоза птиц не обнаружено, - сообщили в управлении.

Напомним, местные жители считают, что птиц могли отравить во время кормежки. Вероятно, чайки откуда-то возвращались на пруд и погибали. Кому помешали птицы, теперь будет выяснять прокуратура Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU