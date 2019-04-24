Людоед из Краснодара, убивший кировчанку, отрицает свою вину
В Прикубанском районном суде продолжается разбирательство по делу краснодарского людоеда. Дмитрий Бакшеев вместе со своей супругой в 2017 году убил и расчленил жительницу Омутнинска. Доказательство тому - ужасающие снимки, которые обнаружились в телефоне у мужчины.
Однако в суде свою вину людоед признавать отказывается. Он утверждает, что не виновен и никого не убивал. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Краснодаре». Также сообщается, что эксперты нашли у подозреваемого признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.
Кроме того, выяснилось, что в сентябре 2018 года мужчина спокойно разгуливал по улицам города и искал себе работу. В это время он находился на лечении в тубдиспансере, и его меру пресечения в виде ареста заменили на подписку о невыезде. Поэтому по выходным людоед мог спокойно покидать лечебное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU