2019-04-24T18:12:02+03:00
Происшествия

Людоед из Краснодара, убивший кировчанку, отрицает свою вину

Мужчину утверждает, что никого не расчленял
Анна КРЮКОВА
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Жертвой людоеда стала жительница Омутнинска. Фото: kuban.kp.ruЖертвой людоеда стала жительница Омутнинска. Фото: kuban.kp.ru
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В Прикубанском районном суде продолжается разбирательство по делу краснодарского людоеда. Дмитрий Бакшеев вместе со своей супругой в 2017 году убил и расчленил жительницу Омутнинска. Доказательство тому - ужасающие снимки, которые обнаружились в телефоне у мужчины.

Однако в суде свою вину людоед признавать отказывается. Он утверждает, что не виновен и никого не убивал. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Краснодаре». Также сообщается, что эксперты нашли у подозреваемого признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

Кроме того, выяснилось, что в сентябре 2018 года мужчина спокойно разгуливал по улицам города и искал себе работу. В это время он находился на лечении в тубдиспансере, и его меру пресечения в виде ареста заменили на подписку о невыезде. Поэтому по выходным людоед мог спокойно покидать лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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