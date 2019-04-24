2019-04-24T15:04:28+03:00
Происшествия

«Мертвая душа» в Свечинском районе: глава администрации фиктивно устроила знакомого на должность кочегара

Женщина получила за него зарплату в 40 тысяч рублей
Елизавета Захарова
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Глава администрации Свечинского района обманным путем получила 40 тысяч рублей и потратила их на свое усмотрениеГлава администрации Свечинского района обманным путем получила 40 тысяч рублей и потратила их на свое усмотрениеФото: Олег ЗОЛОТО
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Исполняющий обязанности главы Свечинского района уличен в служебном подлоге. Женщина устроила своего знакомого на работу в администрацию, но деньги получала за него сама. Об этом сообщила областная прокуратура.

Установлено, что махинацию и.о. главы администрации провела в октябре 2018 года. Она фиктивно устроила на должность кочегара супруга одной из работниц администрации. А в конце месяца отметила в табеле отработанные часы и начислила зарплату в 40 тысяч рублей. Деньги и.о. главы администрации получила самостоятельно и полностью потратила на свое усмотрение.

По результатам прокурорской проверки, в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Ее могут на два года лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у прокуратуры Свечинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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