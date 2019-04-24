Эксперты: водитель, сбивший 10-летнюю девочку на улице Московской, страдает хроническим алкоголизмом

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-24T14:31:03+03:00

На судебном заседании по делу Шатохина открылись новые факты и обстоятельства аварии

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Во время расследования уголовного дела по факту смерти 10-летней девочки в аварии на улице Московской эксперты заключили: в момент происшествия и до сих пор Михаил Шатохин страдал от средней стадии хронического алкоголизма. Медицинская экспертиза прошла 19 декабря, спустя месяц после рокового вечера.

Напомним, что 24 ноября 28-летний Михаил Шатохин на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку и бабушку. Пьяный водитель протащил тело ребенка два квартала на капоте. ДТП произошло напротив дома № 101 на улице Московской.

- Экспертиза заключила: скорость движения ВАЗ-2114 во время правонарушения составляла не менее 70,5 километра в час, - зачитал материалы уголовного дела государственный обвинитель.

В то время как на данном участке скоростной режим для автомобилей 60 километров в час.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 166 УК РФ «Угон».

Сейчас в Октябрьском районном суде идет рассмотрение этого уголовного дела. Следующее заседание состоится 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU