Роспотребнадзор: «Массового отравления в кировской школе № 32 не было»
Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области проверили столовую в школе № 32. Причиной проверки стали жалобы родителей и обращение одного из учеников в инфекционную больницу. Итоги проверки показали, что плохое самочувствие школьника не могло быть связано с работой пищеблока.
- Были взяты пробы продуктов питания, смывы с оборудования и инвентаря, - отметили в управлении. - Связи между жалобами ученика и работой пищеблока во время проверки не установлено. Сейчас школа работает в штатном режиме.
Напомним, что в редакцию «Комсомолки» обратились родители учеников школы № 32. Они сообщили, что сразу несколько школьников 17 и 18 апреля жаловались на плохое самочувствие. Один из учеников даже обратился в инфекционную больницу. Родители предположили, что проблемы со здоровьем могут быть связаны с некачественным питанием.
ИСТОЧНИК KP.RU