Роспотребнадзор: «Массового отравления в кировской школе № 32 не было»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-24T14:28:11+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области проверили столовую в школе № 32. Причиной проверки стали жалобы родителей и обращение одного из учеников в инфекционную больницу. Итоги проверки показали, что плохое самочувствие школьника не могло быть связано с работой пищеблока.

- Были взяты пробы продуктов питания, смывы с оборудования и инвентаря, - отметили в управлении. - Связи между жалобами ученика и работой пищеблока во время проверки не установлено. Сейчас школа работает в штатном режиме.

Напомним, что в редакцию «Комсомолки» обратились родители учеников школы № 32. Они сообщили, что сразу несколько школьников 17 и 18 апреля жаловались на плохое самочувствие. Один из учеников даже обратился в инфекционную больницу. Родители предположили, что проблемы со здоровьем могут быть связаны с некачественным питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU