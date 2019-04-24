Чтобы получить жилищный сертификат, житель ЗАТО Первомайского должен был выгнать пасынка на улицу

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-24T14:49:18+03:00

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Вышедший на пенсию бывший военный, проживающий в ЗАТО Первомайском, должен был получить жилищный сертификат на новую квартиру или дом за пределами закрытого городского округа. Однако администрация дала отказ: для предоставления сертификата необходимо было выселить сына супруги. После полученного ответа властей мужчина написал заявление в прокуратуру. Ведомство начало проверку.

Было установлено: военный пенсионер и его супруга стали участниками федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 годы». Они должны были получить социальные выплаты на покупку нового жилья уже за границей ЗАТО. Когда подошла их очередь, супруги предоставили весь необходимый пакет документов, в том числе и обязательство расторжения договора социального найма квартиры и ее сдачи. Однако администрация ЗАТО Первомайского отказала из-за того, что пасынок ветерана (сын его нынешней жены) не выехал из квартиры. Объяснения, что сын не является ему родственником и получателем государственного жилищного сертификата, власти проигнорировали.

- Отказ администрации основан на ошибочном толковании закона, - пояснил заместитель прокурора Николай Сластников. - По правилам сертификат предоставляется гражданину и членам его семьи. К ним относятся совместно проживающие супруг или супруга, родители и дети гражданина, подавшего заявление на получение выплат. В данном случае сын жены бывшего военного не является членом его семьи и получателем сертификата. Его не имеют права выгнать на улицу в то время, как он прописан в квартире.

По материалам проверки Юрьянский районный суд обжаловал решение администрации ЗАТО Первомайского. В результате пасынок остался и дальше проживать в квартире, а военный пенсионер и его супруга получили сертификат на двух человек и купили на него новую квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU