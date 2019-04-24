2019-04-24T14:21:49+03:00
Общество

Прокуратура Кировской области внесла представления 13 застройщикам из-за нарушения сроков строительства

В ведомстве подвели итоги мониторинга в сфере строительства жилья
Анна КРЮКОВА
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При возведении 41 дома были нарушены сроки окончания строительстваПри возведении 41 дома были нарушены сроки окончания строительстваФото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура проверила, как соблюдаются права дольщиков в Кировской области. Результаты мониторинга показали, что на территории региона 49 застройщиков строят более 100 многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. Из них при возведении 41 объекта были нарушены сроки окончания строительства.

- За 3 месяца 2019 года в этой сфере было пресечено 162 нарушения закона, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - В связи с этим внесено 51 представление, направлено в суды 10 исковых заявлений, принесено 7 протестов.

Так, прокуратура внесла представления из-за нарушения сроков строительства 13 застройщикам. В их числе ООО «Капстрой», АО «КЧУС», АО «Кировский ССК». Также пресечено бездействие ООО «ТехКомсервис», АО «КЧУС» и ООО «Жилой комплекс «Виктория».

ИСТОЧНИК KP.RU

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