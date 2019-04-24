За сутки Вятка поднялась на 13 сантиметров
За минувшие сутки вода в Вятке поднялся на 13 сантиметров, теперь уровень реки достиг отметки +163 сантиметра от нулевого порога. Активный рост воды начался две недели назад.
- От жилых зданий и дворов вода пока далеко, - подчеркнул начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. - Первые подтопления дворовых территорий фиксируются при подъеме воды до +350 см от нулевого поста. Районы, сезонно страдающие от половодья, к чрезвычайным ситуациям подготовлены: там завершен ремонт наплавных тротуаров, для жителей установлены информационные стенды, сведения о ходе паводка обновляются ежедневно.
Когда в этом году наступит пик паводка, спрогнозировать сложно. Это зависит и от погодных условий, и от «поведения» самой реки. Если никаких серьезных изменений не предстоит, то пик половодья придется на конец первой декады мая.
ИСТОЧНИК KP.RU