2019-04-24T14:16:19+03:00
Происшествия

За сутки Вятка поднялась на 13 сантиметров

До зданий и жилых домов вода еще не добралась
Елизавета Захарова
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По предварительным данным до зданий и домов вода доберется к концу первой декады мая. Фото: admkirov.ruПо предварительным данным до зданий и домов вода доберется к концу первой декады мая. Фото: admkirov.ru
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За минувшие сутки вода в Вятке поднялся на 13 сантиметров, теперь уровень реки достиг отметки +163 сантиметра от нулевого порога. Активный рост воды начался две недели назад.

- От жилых зданий и дворов вода пока далеко, - подчеркнул начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. - Первые подтопления дворовых территорий фиксируются при подъеме воды до +350 см от нулевого поста. Районы, сезонно страдающие от половодья, к чрезвычайным ситуациям подготовлены: там завершен ремонт наплавных тротуаров, для жителей установлены информационные стенды, сведения о ходе паводка обновляются ежедневно.

Когда в этом году наступит пик паводка, спрогнозировать сложно. Это зависит и от погодных условий, и от «поведения» самой реки. Если никаких серьезных изменений не предстоит, то пик половодья придется на конец первой декады мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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