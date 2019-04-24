2019-04-24T10:22:10+03:00
Общество

В Киров завезли 407 килограммов зараженных киви

Плоды с щитовкой доставили к нам из Ирана
Анна КРЮКОВА
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Киви допустили к реализации на территории Кировской области. Фото: pixabay.comКиви допустили к реализации на территории Кировской области. Фото: pixabay.com
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В апреле сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Кирове зараженные киви. Плоды с тутовой щитовкой завезли к нам из Ирана. Всего заражены опасным вредителем оказались 407 килограммов киви.

- Тутовая щитовка - это опасный вредитель, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Кировской и Удмуртской области. - Он способен повреждать плодовые, декоративные и лесные культуры. На территории Российской Федерации этот карантинный организм не зарегистрирован.

Однако для здоровья человека тутовая щитовка никакой опасности не представляет. Поэтому плоды допустили к реализации на территории Кировской области. Перед употреблением киви нужно будет тщательно промыть водой.

Напомним, что недавно в Киров завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта. В мандаринах нашли плодовую мушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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