В Киров завезли 407 килограммов зараженных киви
В апреле сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Кирове зараженные киви. Плоды с тутовой щитовкой завезли к нам из Ирана. Всего заражены опасным вредителем оказались 407 килограммов киви.
- Тутовая щитовка - это опасный вредитель, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Кировской и Удмуртской области. - Он способен повреждать плодовые, декоративные и лесные культуры. На территории Российской Федерации этот карантинный организм не зарегистрирован.
Однако для здоровья человека тутовая щитовка никакой опасности не представляет. Поэтому плоды допустили к реализации на территории Кировской области. Перед употреблением киви нужно будет тщательно промыть водой.
Напомним, что недавно в Киров завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта. В мандаринах нашли плодовую мушку.
ИСТОЧНИК KP.RU