В Кировской области ищут родственников пилота Ил-14, потерпевшего крушение в Якутии
20 человек летело на борту самолета и только пять из них выжило. Эта трагедия, произошедшая 12 марта 1967 года не дает покоя жителю Якутии Георгию Друзьянову. Год назад он побывал на месте авиакатастрофы - там до сих пор лежат останки самолета Ил-14.
- Нет там никакого памятного знака о той трагедии. Такого быть же не должно, - делится своими переживаниями Георгий. - Поэтому я решил найти родственников тех людей, которые попали в авиакатастрофу и установить мемориал на месте трагедии.
Среди погибших на борту числится Генрих Борисович Лопатин. Он летел в качестве второго пилота. О нем известно немного: в 1933 году родился в селе Верховино Верховинского района (ныне это Юрьянский район) Кировской области. Его жена работала в детском саду аэропорта в Якутске.У них было двое сыновей - Константин и Валерий. Как выяснил Друзьянов, свидетельство о смерти пилота получала Клавдия Петровна Лобнова. Тогда она приезжала в Якутск ненадолго - только забрать документы. С тех пор о женщине тоже ничего неизвестно. Георгий Друзьянов предполагает, что она - родственница погибшего.
Всех, у кого есть какая-либо информация о Лопатине просят сообщить об этом по телефону 8-924-662-62-88.
СПРАВКА
12 марта 1967 года пассажирский самолет Ил-14 выполнял рейс по маршруту Иркутск - Киренск - Витим - Олекминск - Якутск. Он разбился в тайге в 90 километрах от Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU