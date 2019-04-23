В Кировской области в 2018 году не освоили 602 миллиона на дороги и 180 миллионов на переселение из аварийных домов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-23T17:30:56+03:00

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Во вторник, 23 апреля, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева рассказала об исполнении областного бюджета за 2018 год. Как выяснилось, по двум направления средства остались не использованы.

- Во-первых, это средства дорожного фонда, а именно 602 миллиона рублей, - пояснила министр финансов. - Это связано со сложившейся экономией по торгам, выполнением работ в последних числах декабря и оплатой уже в рамках текущего финансового года, а также с нарушениями подрядчиков.

Кроме того, оказались не использованы и 180,3 миллиона рублей, предназначенные на переселение граждан из аварийных домов. Не потратили выделенные средства, а именно 56,5 миллиона рублей, и на проектирование и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях области.

ИСТОЧНИК KP.RU