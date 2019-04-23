В Кировской области в 2018 году не освоили 602 миллиона на дороги и 180 миллионов на переселение из аварийных домов
Во вторник, 23 апреля, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева рассказала об исполнении областного бюджета за 2018 год. Как выяснилось, по двум направления средства остались не использованы.
- Во-первых, это средства дорожного фонда, а именно 602 миллиона рублей, - пояснила министр финансов. - Это связано со сложившейся экономией по торгам, выполнением работ в последних числах декабря и оплатой уже в рамках текущего финансового года, а также с нарушениями подрядчиков.
Кроме того, оказались не использованы и 180,3 миллиона рублей, предназначенные на переселение граждан из аварийных домов. Не потратили выделенные средства, а именно 56,5 миллиона рублей, и на проектирование и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях области.
ИСТОЧНИК KP.RU