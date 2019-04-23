2019-04-23T17:30:56+03:00
Общество

В Кировской области в 2018 году не освоили 602 миллиона на дороги и 180 миллионов на переселение из аварийных домов

На заседании правительства отчитались об итогах исполнения бюджета
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 апреля, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева рассказала об исполнении областного бюджета за 2018 год. Как выяснилось, по двум направления средства остались не использованы.

- Во-первых, это средства дорожного фонда, а именно 602 миллиона рублей, - пояснила министр финансов. - Это связано со сложившейся экономией по торгам, выполнением работ в последних числах декабря и оплатой уже в рамках текущего финансового года, а также с нарушениями подрядчиков.

Кроме того, оказались не использованы и 180,3 миллиона рублей, предназначенные на переселение граждан из аварийных домов. Не потратили выделенные средства, а именно 56,5 миллиона рублей, и на проектирование и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области ищут родственников пилота Ил-14, потерпевшего крушение в Якутии
Руководство «Вятича» об обысках ФСБ: «Этот случай расценивается как недоразумение, которое разрешится, надеемся, к обоюдному удовлетворению сторон»
Волосы в киселе и протухшие котлеты - так кормят в Кирове учеников школы № 32
Более семи тысяч пациентов в Кировской области воспользовались лекарственным возмещением
Кировские осужденные писали Тотальный диктант по пьесе «На дне»
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Кирове дотла сгорел двухъярусный сарай на Московской
Смертность выросла: Кировская область заняла 69 место в рейтинге демографии страны
За не очищенные от снега крыши УК «Актив - Комфорт» оштрафовали на 125 тысяч рублей
В Радоницу, День Победы и Троицкую субботу в Кирове откроют дополнительные автобусные маршруты до кладбищ
На Московской бесправник спровоцировал ДТП: пострадал человек
«Перестала подавать признаки жизни»: мурашинского живодера отправят на год в колонию
Все контейнерные площадки в Кирове занесли в ГИС
Ремонт дорог в Кирове начался с Октябрьского проспекта
Актер Федор Бавтриков представил кировчанам фильм «Миллиард»
В Слободском пятилетний мальчик сбил на квадроцикле четырехлетнюю девочку
Команда Северных электросетей Кировэнерго стала бронзовым призером по мини-футболу среди энергетиков Кировской области
Жители Кировской области задолжали коммунальщикам шесть миллиардов рублей
Лучшего учителя Вятки выбрали при поддержке «Ростелекома»
В Кировскую область завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта
Илья Шульгин получил представление от Первомайской прокуратуры: в районе не соблюдается закон о вывозе ТКО
В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон
В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»
Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка
ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения
В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков