2019-04-23T19:29:08+03:00
Общество

Руководство «Вятича» об обысках ФСБ: «Этот случай расценивается как недоразумение, которое разрешится, надеемся, к обоюдному удовлетворению сторон»

«Комсомолка» узнала об отношении компании к проверке
Елизавета Захарова
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«Комсомолка» узнала, как руководство завода относится к нагрянувшим на заводе обыскам. Фото: vyatich.ru«Комсомолка» узнала, как руководство завода относится к нагрянувшим на заводе обыскам. Фото: vyatich.ru
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Сотрудники ФСБ провели обыски на заводе «Вятич»: силовики искали в бухгалтерии документы о сделке пятилетней давности. По данным службы безопасности, обыски прошли из-за того, что в 2014 году торговая компания «Вятич», занимающаяся распространением продукции, вывела из компании 3,8 миллиона евро. Однако, как сообщили «Комсомолке», все сделки ТК были законными.

- Непосредственно к заводу обыски не имеют никакого отношения, также как и заголовок «На руководство «Вятича» завели уголовное дело», мелькнувший в кировских СМИ, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь завода Владимир Маматов. - Были найдены и изъяты документы, неопровержимо свидетельствующие о том, что сделка ТК «Вятич» была проведена в полном соответствии с законодательством РФ. У руководства «Вятича» нет подозрений, но есть недоумение: это был первый и единственный за всю историю завода с 1903 года случай присутствия сотрудников правоохранительных органов на заводе не в качестве почетных гостей или экскурсантов. Однако вывода денег не было, была выплата дивидендов.

Напомним, что обыски на крупнейшем предприятии Кирова, выпускающем знаменитый «Вятский квас» и пиво «Вятич», прошли 18 апреля. Торговую компанию обвиняют в выводе за границу 274 миллионов рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей торговой компании «Вятич», которая была ликвидирована в 2017 году, совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме более 3,8 миллиона евро на банковские счета одной из иностранных фирм-«однодневок».

Отметим, что данная торговая компания была создана в 2009 году на базе акционерного общества «Вятич» и занималась распространением продукции предприятия в течение восьми лет. Учредителями ТК был бывший генеральный директор АО Николай Курагин и коммерческий директор Руслан Владимиров.

Обыски ФСБ застали врасплох руководителей завода. Генерального директора на месте не было, он находился на выставке в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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