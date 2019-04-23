2019-04-23T16:31:53+03:00
Общество

Более семи тысяч пациентов в Кировской области воспользовались лекарственным возмещением

В аптеках по льготным условиям они приобрели 52 тысячи человек
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
За два месяца было выдано 22 630 рецептовЗа два месяца было выдано 22 630 рецептовФото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

В минздраве Кировской области подвели итоги двух месяцев работы проекта по лекарственному возмещению. Возможностью получить лекарства по льготным условиям воспользовались 7 574 пациента, страдающие артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца.

- В феврале и марте 2019 года в рамках проекта было выдано 22 630 рецептов, - отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев во время заседания в правительстве. - Количество выданных упаковок составило 52 077 штук.

Напомним, что программа реализация проекта по лекарственному обеспечению начала работать 1 февраля 2019 года. Задействованными в проекте оказались Белохолуницкий, Вятскополянский, Кикнурский, Котельничский, Омутнинский, Оричевский, Санчурский, Слободской, Советский и Яранский районы. А также города - Вятские Поляны, Котельнич и Слободской.

Для получения льготных лекарств пациенты обращались в свою участковую поликлинику. При наличии медицинских показаний и постановке на учет по заболеваниям системы кровообращения врач выписывал им рецепт. Затем в государственной аптеке жители могли купить эти лекарства, оплатив разницу между розничной стоимостью препарата и половиной предельной отпускной цены производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководство «Вятича» об обысках ФСБ: «Этот случай расценивается как недоразумение, которое разрешится, надеемся, к обоюдному удовлетворению сторон»
Волосы в киселе и протухшие котлеты - так кормят в Кирове учеников школы №32
Кировские осужденные писали Тотальный диктант по пьесе «На дне»
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Кирове дотла сгорел двухъярусный сарай на Московской
Смертность выросла: Кировская область заняла 69 место в рейтинге демографии страны
За не очищенные от снега крыши УК «Актив - Комфорт» оштрафовали на 125 тысяч рублей
В Радоницу, День Победы и Троицкую субботу в Кирове откроют дополнительные автобусные маршруты до кладбищ
На Московской бесправник спровоцировал ДТП: пострадал человек
«Перестала подавать признаки жизни»: мурашинского живодера отправят на год в колонию
Все контейнерные площадки в Кирове занесли в ГИС
Ремонт дорог в Кирове начался с Октябрьского проспекта
Актер Федор Бавтриков представил кировчанам фильм «Миллиард»
В Слободском пятилетний мальчик сбил на квадроцикле четырехлетнюю девочку
Команда Северных электросетей Кировэнерго стала бронзовым призером по мини-футболу среди энергетиков Кировской области
Жители Кировской области задолжали коммунальщикам шесть миллиардов рублей
Лучшего учителя Вятки выбрали при поддержке «Ростелекома»
В Кировскую область завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта
Илья Шульгин получил представление от Первомайской прокуратуры: в районе не соблюдается закон о вывозе ТКО
В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон
В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»
Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка
ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения
В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков