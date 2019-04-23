Более семи тысяч пациентов в Кировской области воспользовались лекарственным возмещением

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-23T16:31:53+03:00

За два месяца было выдано 22 630 рецептов Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В аптеках по льготным условиям они приобрели 52 тысячи человек

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В минздраве Кировской области подвели итоги двух месяцев работы проекта по лекарственному возмещению. Возможностью получить лекарства по льготным условиям воспользовались 7 574 пациента, страдающие артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца.

- В феврале и марте 2019 года в рамках проекта было выдано 22 630 рецептов, - отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев во время заседания в правительстве. - Количество выданных упаковок составило 52 077 штук.

Напомним, что программа реализация проекта по лекарственному обеспечению начала работать 1 февраля 2019 года. Задействованными в проекте оказались Белохолуницкий, Вятскополянский, Кикнурский, Котельничский, Омутнинский, Оричевский, Санчурский, Слободской, Советский и Яранский районы. А также города - Вятские Поляны, Котельнич и Слободской.

Для получения льготных лекарств пациенты обращались в свою участковую поликлинику. При наличии медицинских показаний и постановке на учет по заболеваниям системы кровообращения врач выписывал им рецепт. Затем в государственной аптеке жители могли купить эти лекарства, оплатив разницу между розничной стоимостью препарата и половиной предельной отпускной цены производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU