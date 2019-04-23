Кировские осужденные писали Тотальный диктант по пьесе «На дне»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-23T16:05:00+03:00

Больше всего желающих проверить свою грамотность оказалось в ИК-29

Изменить размер текста: A A

Тотальный диктант – это возможность для любого гражданина России проверить свои знания в русском языке. Не стали лишать этой возможности и осужденных в кировских колониях. Площадки были организованы во всех колониях.

Всего диктант написали 387 осужденных. Наибольшее количество желающих проверить свою грамотность оказалось в ИК-29 УФСИН России по Кировской области- 128 человек. Кстати, текст был выбран из советской классики – из произведения Максима Горького «на дне»

Участникам было предложено написать под диктовку текст одного из произведений писателя Максима Горького – «На дне».

- В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы созданы все условия для повышения грамотности у осужденных, у них есть возможность получать основное общее образование, среднее профессиональное обучение и высшее с применением дистанционных технологий, - комментируют в пресс-службе УФСИН России по Кировской области. - Это является важным средством исправления осужденных, помогает им развиваться, облегчает процесс ресоциализации и способствует адаптации к жизни после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU