2019-04-23T15:58:10+03:00
Происшествия

В Кирове дотла сгорел двухъярусный сарай на Московской

Угрозы близлежащим домам и гражданам нет
Елизавета Захарова
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В Кирове сегодня сгорел двухэтажный сарай на Московской, 78. Фото: instagram.com/zloykirovchaninВ Кирове сегодня сгорел двухэтажный сарай на Московской, 78. Фото: instagram.com/zloykirovchanin
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На Московской, 78г, дотла сгорел двухъярусный сарай. На место происшествия приехало шесть пожарных расчетов. Огонь потушен. Сейчас спасатели проливают пепелище. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

- Пламя локализовано, - пояснили в ведомстве. - Никакой угрозы близлежащим домам нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в эти выходные спасателям пришлось 35 раз выезжать на пожары сухой травы. Так, в Фаленском районе за раз сгорело сто тонн травы. Всего за выходные произошло 45 возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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