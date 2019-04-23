В Кирове дотла сгорел двухъярусный сарай на Московской

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-23T15:58:10+03:00

В Кирове сегодня сгорел двухэтажный сарай на Московской, 78. Фото: instagram.com/zloykirovchanin

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На Московской, 78г, дотла сгорел двухъярусный сарай. На место происшествия приехало шесть пожарных расчетов. Огонь потушен. Сейчас спасатели проливают пепелище. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

- Пламя локализовано, - пояснили в ведомстве. - Никакой угрозы близлежащим домам нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в эти выходные спасателям пришлось 35 раз выезжать на пожары сухой травы. Так, в Фаленском районе за раз сгорело сто тонн травы. Всего за выходные произошло 45 возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU