Смертность выросла: Кировская область заняла 69 место в рейтинге демографии страны

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-23T14:30:37+03:00

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Специалисты выяснили, что с 2016 по 2018 год только в 25 регионах страны наблюдается рост численности населения, в остальных шестидесяти за это время фиксировалась убыль.

- Наибольший прирост населения в абсолютном выражении наблюдался в Москве (285,2 тысячи человек), Московской области (281,05 тысячи человек), Санкт-Петербурге (158,19 тысячи человек) и Краснодарском крае (134,44 тысячи человек), - сообщают аналитики агенства «РИА-Рейтинг». - Те же регионы стали лидерами по миграционному приросту населения за счет привлекательного рынка труда.

Кировская область далека от первых мест. В рейтинге прироста/убыли населения наш регион занял 69 место. За три года в области миграционная убыль составила 11,5 тысячи человек. Кроме того, в регионе наблюдается еще и естественная убыль (смертность превышает рождаемость) - 14,03 тысячи человек.

Кстати, в Кировстате сообщили, что январе 2019 года в Кировской области умерли 1694 человека. Что в 1,8 раза превысило количество родившихся. Естественная убыль населения, в сравнении с тем же месяцем 2018 года, увеличилась на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU