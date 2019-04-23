За не очищенные от снега крыши УК «Актив - Комфорт» оштрафовали на 125 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-23T13:47:48+03:00

Организацию проверила прокуратура после того, как на 60-летнюю кировчанку упала ледяная глыба

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Суд привлек кировскую управляющую компанию «Актив - Комфорт» к административной ответственности и оштрафовал ее на 125 тысяч рублей. Этой зимой по вине «управляйки» на 60-летнюю местную жительницу упала снежная с наледью глыба. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Деятельность компании по соблюдению жилищного законодательства проверила прокуратура Октябрьского района. Проверка длилась всего четыре дня, с 21 по 25 февраля. Прокуратура установила, что крыши 99 из 170 домов, находящихся в управлении компании, вовремя не очищались, а если на них и трудились рабочие, то халтурили. Это могло привести не только к порче имущества, но и к травмированию или гибели граждан.

По факту выявленных нарушений районная прокуратура внесла в адрес руководителя компании представление с требованием устранить все недоработки, а также возбудила административное производство по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Рассмотрев все материалы, мировой судья Ленинского района оштрафовал компанию на 125 тысяч рублей. Постановление в законную силу вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU