2019-04-23T13:45:34+03:00
Общество

В Радоницу, День Победы и Троицкую субботу в Кирове откроют дополнительные автобусные маршруты до кладбищ

На два дня в мае и один в июне перекроют улицу Профсоюзную
Евгений ДЕМИХОВ
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Для удобства кировчан организуют проезд на кладбища в памятные датыДля удобства кировчан организуют проезд на кладбища в памятные датыФото: Валерий РОМАНОВ
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Горожане смогут посетить Макарьевское, Федяковское и Филейское кладбище. Для этого в администрации города организовали дополнительные маршруты общественного транспорта. Как сообщили в мэрии Кирова, 7 и 9 мая, а также 15 июня, с 7.00 до 15.00 часов, будут ходить дополнительные автобусы до кладбищ по следующим маршрутам:

- Площадь ХХ партсъезда (от дома № 2 на улице Ленинградской) - Филейское кладбище.

- Остановка «Теруправление Октябрьского района» - остановка «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - остановка «Улица Проезжая» - остановка «Троицкая церковь» - Макарьевское кладбище.

- Остановка «Улица Кирова» (Нововятск) - Южный обход - Федяковское кладбище.

Автобусы будут двигаться и в обратном направлении.

В администрации уточнили, что в эти дни с семи утра и до трех дня перекроют улицу Профсоюзную (от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса). По ней сможет двигаться только общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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