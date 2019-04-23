На Московской бесправник спровоцировал ДТП: пострадал человек
«Пятнашка» на скорости протаранила «Солярис». От удара ее развернуло и унесло на обочину. Машина налетела на бордюр, от чего ее перевернуло. Остановить неуправляемое авто смог только столб.
- ДТП произошло 20 апреля в 00.45 часов на улице Московской напротив дома № 122, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По предварительным данным, не имеющий права управления транспортными средствами 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» совершил столкновение со встречным автомобилем «Хендай Солярис», после чего наехал на препятствие и опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2115» и 32-летний пассажир автомобиля «Хендай Солярис» получили травмы.
Кстати, при разговоре с автоинспекторами, молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование.
На Московской 29-летний водитель-бесзправник устроил ДТП.Молодой человек отказался от прохождения медосвидетельствования. Видео: vk.com/kirovmp! другой источник
На видео, опубликованном в группе «Место Происшествия» видно, что «пятнадцатая» врезалась в заднюю правую часть иномарки. Удар не нанес существенного вреда здоровью водителя «Соляриса». Госпитализация ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU