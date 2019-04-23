На Московской бесправник спровоцировал ДТП: пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-23T11:48:20+03:00

От всех столкновений машина сильно пострадала. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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«Пятнашка» на скорости протаранила «Солярис». От удара ее развернуло и унесло на обочину. Машина налетела на бордюр, от чего ее перевернуло. Остановить неуправляемое авто смог только столб.

- ДТП произошло 20 апреля в 00.45 часов на улице Московской напротив дома № 122, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - По предварительным данным, не имеющий права управления транспортными средствами 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» совершил столкновение со встречным автомобилем «Хендай Солярис», после чего наехал на препятствие и опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2115» и 32-летний пассажир автомобиля «Хендай Солярис» получили травмы.

Кстати, при разговоре с автоинспекторами, молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/704784" frameborder="0"></iframe> На Московской 29-летний водитель-бесзправник устроил ДТП.Молодой человек отказался от прохождения медосвидетельствования. Видео: vk.com/kirovmp! другой источник

На видео, опубликованном в группе «Место Происшествия» видно, что «пятнадцатая» врезалась в заднюю правую часть иномарки. Удар не нанес существенного вреда здоровью водителя «Соляриса». Госпитализация ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU