2019-04-23T11:43:04+03:00
Происшествия

«Перестала подавать признаки жизни»: мурашинского живодера отправят на год в колонию

Мужчина выбил животному глаз и выбросил ее вместе со щенками умирать
Евгений ДЕМИХОВ
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Сейчас с Лисой все в порядке. Заботливые жители поселка помогли ей. Фото: vk.com/id135598491Сейчас с Лисой все в порядке. Заботливые жители поселка помогли ей. Фото: vk.com/id135598491
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Он орудовал поленом. Бил собаку по кличке Лиса до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Заключение суда выглядит, как самая настоящая книга ужасов.

- Игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, вытащил собаку за заднюю лапу из дома на улицу и протащил ее около 30 метров по дороге по улице Чкалова, после чего выбросил собаку в мусорный контейнер, - цитируют материалы дела в администрации Мурашинского района. - Своими действия мужчина причинил собаке следующие увечья: вывих левого глазного яблока с обширной внутриглазничной гематомой, повлекшее его удаление, закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести.

Два месяца назад собаку со щенками нашли в мусорном контейнере. Фото: vk.com/gorod_murashi

Два месяца назад собаку со щенками нашли в мусорном контейнере. Фото: vk.com/gorod_murashi

Вместе с собакой живодер выкинул нескольких щенков. Они так бы и погибли в контейнере, если бы не отзывчивые местные жители, которые подобрали животных, увезли в ветклинику и выходили. Сейчас Лиса жива и здорова. Она чувствует себя прекрасно, как и ее щенята.

А вот живодер понесет наказание: мировой судья судебного участка №25 Мурашинского судебного района вынес решение по делу о жестоком обращении с животными. Мужчину, который избил питомца поленом, отправят на год в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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