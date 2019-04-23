2019-04-23T11:54:01+03:00
Общество

Все контейнерные площадки в Кирове занесли в ГИС

Теперь жители смогут узнать точный адрес расположения своей площадки
Анна КРЮКОВА
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Все контейнерные площадки в Кирове отметили в онлайн-карте. Фото: vk.com/zlo43Все контейнерные площадки в Кирове отметили в онлайн-карте. Фото: vk.com/zlo43
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В геоинформационной системе Кировской области теперь есть новый, так называемый, слой со всеми контейнерными площадками Кирова и Кирово-Чепецка. С помощью онлайн-карты жители смогут увидеть номер места накопления отходов, его адрес, тип и количество контейнеров и график вывоза отходов.

- Чтобы найти свою площадку нужно зайти в геоинформационную систему в меню «Слои» и выбрать там каталог «Жилищно-коммунальное хозяйство», - пояснили в администрации города. - Затем нужно выбрать раздел «контейнерные площадки».

Для того чтобы узнать информацию о площадке, нужно просто навести на нее курсор. Сервисом можно воспользоваться как в web-версии, так и с мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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