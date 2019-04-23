2019-04-23T11:55:16+03:00
Общество

Ремонт дорог в Кирове начался с Октябрьского проспекта

Рабочие приступили к фрезерованию
Анна КРЮКОВА
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Также работы ведутся на улице ВоровскогоТакже работы ведутся на улице ВоровскогоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кирове приступили к ремонту дорог. Работы начались на Октябрьском проспекте. Там проводится демонтаж бордюрных камней и фрезерование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Фрезерование необходимо, чтобы удалить поврежденное дорожное покрытие и подготовить полотно к ремонту, - пояснили специалисты Управления дорожной и парковой инфраструктуры. - Следующий этап - укладка выравнивающего слоя. Затем рабочие будут укладывать верхний слой покрытия, обустраивать съезды, парковочные карманы, устанавливать бордюрный камень.

Напомним, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Октябрьский проспект в этом году отремонтируют от улицы Комсомольской до Воровского и от Московской до Дзержинского.

Всего в перечень для ремонта вошли 19 объектов. Большинство из них - магистральные улицы с большой транспортной нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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