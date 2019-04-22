Жители Кировской области задолжали коммунальщикам шесть миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-22T18:44:01+03:00

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За 2018 год кировчане заплатили 19,3 миллиарда рублей за услуги ЖКХ. Об этом сообщили в Кировстате.

Так, статистическая служба собрала данные 1460 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Это и расчетно-кассовые центры, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

- Население области в большинстве своем своевременно погашает счета за жилищно-коммунальные услуги, - отметили в ведомстве. - За 2018 год уровень платежей населения в целом по всем жилищно-коммунальным услугам составил 94,3% от предъявленных сумм. Оставшиеся проценты месяцами не вносят плату за ЖКХ-услуги. Это привело к тому, что сейчас жители области задолжали организациям 5,9 миллиарда рублей. Эта цифра приблизительно равна начислениям за три месяца. Безнадежная задолженность равна 107,4 миллиона рублей.

Среди неплательщиков есть и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Организации задолжали 3 миллиарда 201 миллион рублей.

76% всех долгов за отопление и горячую воду, 21% - за электроэнергию, 2% - за холодное водоснабжение и 1% - за услуги водоотведения.

Сами ресурсоснабжающие организации должны 8 миллиардов 142 миллиона рублей поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU