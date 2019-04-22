В Кировскую область завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-22T18:04:22+03:00

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Вредитель может подпортить плоды разных культур. Среди них цитрусовые, болгарский перец, томаты, яблоки и другие. В Киров плодовых мух привезли вместе с 2,7 тоннами мандаринов из Санкт-Петербурга, куда зараженная продукция попала из Египта.

- В России вредитель отсутствует, - уточнили в Россельхознадзоре по Кировской области. - Но к нам он может попасть вместе с товарами из других стран.

Специалисты выяснили, что имаго (взрослые особи) плодовых мух, найденных в цитрусах, нежизнеспособны. Они не представляют опасности для региона. В связи с этим продукцию разрешили распространять в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU