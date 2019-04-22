Илья Шульгин получил представление от Первомайской прокуратуры: в районе не соблюдается закон о вывозе ТКО

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-22T17:52:32+03:00

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Первомайская прокуратура проверила соблюдение органами местного самоуправления закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. И насчитала несколько уже типичных для Кирова нарушений.

Проверка показала, что на придомовых территориях многоквартирников на улице Володарского содержание контейнерных площадок оставляет желать лучшего: рядом с ними разбросан строительный мусор, у некоторых из них нет бетонного покрытия и какого-либо ограждения (бордюра или зеленой изгороди). Также нарушение было выявлено и в селе Порошино, где мусорные контейнеры размещены дальше чем на сто метров от жилых домов.

Чтобы устранить все нарушения, прокурор внес представление в отношение главы администрации города Кирова Ильи Шульгина. Ликвидация несоблюдения закона находится на контроле районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU