2019-04-22T16:58:38+03:00
Общество

В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»

С 17 мая аналогичная экспозиция начнет работать в Кировской диораме
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
На открытие фотовыставки побывали кировчане, получившие почетное звание. Фото: duma.mo-kirov.ruНа открытие фотовыставки побывали кировчане, получившие почетное звание. Фото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

В здании администрации открылась фотовыставка, посвященная 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова». Теперь в одном месте можно увидеть портреты и краткие биографические сведения о тех людях, которые внесли свой вклад в процветание родного города.

- Уникальность экспозиции в том, что впервые в одном месте собраны данные о людях, которые, без сомнения, составляют гордость и славу Кирова, - отметила глава города и инициатор выставки Елена Ковалева. - Благодаря вашим знаниям, трудам и талантам Киров растет и развивается.

На открытие фотовыставки пришли заслуженный врач РФ Галина Ануфриева, участник Великой Отечественной войны, долгое время возглавлявший Кировский городской совет ветеранов Евгений Жуйков, заслуженный работник культуры России Сергей Голушков и другие выдающиеся кировчане.

С 17 мая аналогичная выставка начнет работать в Кировской диораме, где ее смогут посетить все жители города. Затем экспозиция переместится в библиотеку имени Герцена.

Напомним, что первые почетные граждане появились на Вятке еще до революции. Вновь решение о присвоении этого звания было принято в 1969 году. С тех пор его удостоились 53 кировчанина и пять жителей Нововятска. Среди них - ученые, спортсмены, деятели культуры, космонавты, учителя и врачи, бывшие руководители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон
Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка
ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения
В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков
Майские праздники - 2019: как будет работать «ЭнергосбыТ Плюс»?
Кировский сотрудник УФСИН помог найти тайник с двумя тысячами боеприпасов в Подмосковье
Вятка поднялась до 142 сантиметров
МРСК Центра и Приволжья успешно реализует программу по расчистке просек в Кировской области
Создатели проекта «Пешком по Вятке» объявили о старте нового сезона прогулок
В ДТП под Уржумом погибла 29-летняя девушка, еще двое мужчин получили травмы
В Уржумском районе после пожара в доме нашли тело мужчины
В Кировской области за выходные пришлось 35 раз тушить сухую траву
В Омутнинской школе-интернате из-за халатности руководства 18-летний воспитанник заболел туберкулезом
В Кирове пропала 32-летняя женщина
В Кирове поймали вора продуктов со стажем
«Искали всю ночь»: в Кирове нашли пропавшего восьмилетнего школьника
В Кирове неизвестные украли брусчатку у Дворца Пионеров
В Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей
В Кирове за день прошло девять субботников
В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы № 32
На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона