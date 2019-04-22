В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-22T16:58:38+03:00

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В здании администрации открылась фотовыставка, посвященная 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова». Теперь в одном месте можно увидеть портреты и краткие биографические сведения о тех людях, которые внесли свой вклад в процветание родного города.

- Уникальность экспозиции в том, что впервые в одном месте собраны данные о людях, которые, без сомнения, составляют гордость и славу Кирова, - отметила глава города и инициатор выставки Елена Ковалева. - Благодаря вашим знаниям, трудам и талантам Киров растет и развивается.

На открытие фотовыставки пришли заслуженный врач РФ Галина Ануфриева, участник Великой Отечественной войны, долгое время возглавлявший Кировский городской совет ветеранов Евгений Жуйков, заслуженный работник культуры России Сергей Голушков и другие выдающиеся кировчане.

С 17 мая аналогичная выставка начнет работать в Кировской диораме, где ее смогут посетить все жители города. Затем экспозиция переместится в библиотеку имени Герцена.

Напомним, что первые почетные граждане появились на Вятке еще до революции. Вновь решение о присвоении этого звания было принято в 1969 году. С тех пор его удостоились 53 кировчанина и пять жителей Нововятска. Среди них - ученые, спортсмены, деятели культуры, космонавты, учителя и врачи, бывшие руководители города.

ИСТОЧНИК KP.RU