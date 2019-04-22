2019-04-22T17:49:01+03:00
Общество

Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка

Они считают, что общее доброе дело поможет сплотиться жителям Кирова
Евгений ДЕМИХОВ
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Горожане выйдут на уборку зеленой зоны. Фото: vk.com/club179544723Горожане выйдут на уборку зеленой зоны. Фото: vk.com/club179544723
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25 апреля, с 12.00 часов дня, всех неравнодушных приглашают в сквер рядом с домом, где случилась трагедия. Инициативные кировчане хотят благоустроить этот зеленый уголок.

- Общее дело объединит жителей микрорайона и всех кировчан, желающих принять участие, поможет лучше узнать друг друга, а кому-то - подружиться, - пишут инициаторы в социальных сетях.

Со стороны жителей это предложение нашло отклик. Некоторые горожане пишут, что с удовольствием придут для уборки хоть и небольшого участка Кирова. Неравнодушные кировчане с гордостью заявляют, что не сомневаются в отзывчивости земляков.

Для участия в субботнике нужно прийти в указанное время к скверу около школы № 32 (улица Красина, 49). С собой нужно принести перчатки, мусорные мешки и инвентарь для уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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