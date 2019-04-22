2019-04-22T17:52:51+03:00
Происшествия

ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения

Пожар начался из-за неисправной детали автомобиля
Елизавета Захарова
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Вокруг места происшествия собралась толпа зевак, которые делали фотографии и видеозаписи ЧП. Фото: vk.com/zlo43Вокруг места происшествия собралась толпа зевак, которые делали фотографии и видеозаписи ЧП. Фото: vk.com/zlo43
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В Кирове, напротив дома № 28 на улице Производственной, до основания сгорел автомобиль. К счастью, в ЧП никто не пострадал, но фотографии и видеозаписи, просочившиеся в сеть, были ужасающими. Черный дым столбом поднимался от горящей машины. По словам очевидцев, машина загорелась после хлопка, который слышно было за два километра.

- Это произошло в субботу, 20 апреля, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области. - Никакого взрыва не было, машина просто загорелась на ходу. Но никто не пострадал. Причина возгорания - неисправность автомобиля.

Напомним, что в эти выходные в Уржумском районе произошло смертельное ДТП: автомобиль перевернулся на высокой скорости. От травм погибла 29-летняя пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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