В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков
Житель Кирово-Чепецка решил 15 февраля купить себе наркотическое средство. В интернете он оплатил запрещенное вещество, а взамен получил адрес «закладки». Туда в этот же день и отправился мужчина.
- Он приехал к обозначенному месту и забрал из тайника сверток с наркотиками в количестве 2,16 грамма, - пояснили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - В этот момент мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Сразу же после того, как житель Кирово-Чепецка забрал наркотики, его задержали сотрудники полиции. В суде мужчину признали виновным. За незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU