В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-22T18:04:01+03:00

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Житель Кирово-Чепецка решил 15 февраля купить себе наркотическое средство. В интернете он оплатил запрещенное вещество, а взамен получил адрес «закладки». Туда в этот же день и отправился мужчина.

- Он приехал к обозначенному месту и забрал из тайника сверток с наркотиками в количестве 2,16 грамма, - пояснили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - В этот момент мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Сразу же после того, как житель Кирово-Чепецка забрал наркотики, его задержали сотрудники полиции. В суде мужчину признали виновным. За незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU