Майские праздники - 2019: как будет работать «ЭнергосбыТ Плюс»?

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-22T15:49:40+03:00

Офисы «ЭнергосбыТ Плюс» будут полноценно работать с 6 по 8 мая и 10 мая. Фото: Мария КОРЯКИНА

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В преддверии майских праздников ресурсоснабжающая компания «ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал график работы своих офисов в праздничные дни.

Все офисы будут закрыты с 1 по 3 мая, 5, 9, 12 мая. В другие дни между праздниками офисы будут работать по особенному расписанию.

Так, 4 и 10, 11 мая с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут обратиться по следующим адресам офисом продаж и обслуживания клиентов: Дерендяева, 80/2, Воровского, 135, Ленина, 28. Также в эти часы будут работать Вятско-Полянский, Слободской, Котельничский офисы. Остальные работать не будут.

6, 7, 8 и 13 мая все офисы компании будут работать по обычному расписанию.

Кроме того операторы Контакт-центра будут отдыхать с 1 по 5 мая и 9 мая. А уже с 6 по 8 и 10 мая операторы будут работать в обычном режиме: с 8.00 до 20.00 без перерывов на обед.

ИСТОЧНИК KP.RU