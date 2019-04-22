2019-04-22T15:49:40+03:00
Общество

Майские праздники - 2019: как будет работать «ЭнергосбыТ Плюс»?

Ресурсоснабжающая компания опубликовала график работы в выходные дни
Елизавета Захарова
Поделиться:
Офисы «ЭнергосбыТ Плюс» будут полноценно работать с 6 по 8 мая и 10 мая. Фото: Мария КОРЯКИНАОфисы «ЭнергосбыТ Плюс» будут полноценно работать с 6 по 8 мая и 10 мая. Фото: Мария КОРЯКИНА
Изменить размер текста:

В преддверии майских праздников ресурсоснабжающая компания «ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал график работы своих офисов в праздничные дни.

Все офисы будут закрыты с 1 по 3 мая, 5, 9, 12 мая. В другие дни между праздниками офисы будут работать по особенному расписанию.

Так, 4 и 10, 11 мая с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут обратиться по следующим адресам офисом продаж и обслуживания клиентов: Дерендяева, 80/2, Воровского, 135, Ленина, 28. Также в эти часы будут работать Вятско-Полянский, Слободской, Котельничский офисы. Остальные работать не будут.

6, 7, 8 и 13 мая все офисы компании будут работать по обычному расписанию.

Кроме того операторы Контакт-центра будут отдыхать с 1 по 5 мая и 9 мая. А уже с 6 по 8 и 10 мая операторы будут работать в обычном режиме: с 8.00 до 20.00 без перерывов на обед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшего учителя Вятки выбрали при поддержке «Ростелекома»
В Кировскую область завезли почти три тонны зараженных цитрусов из Египта
Илья Шульгин получил представление от Первомайской прокуратуры: в районе не соблюдается закон о вывозе ТКО
В Кирово-Чепецке профессионалы и любители закрыли зимний хоккейный сезон
В администрации открылась фотовыставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города Кирова»
Кировчане хотят благоустроить сквер вблизи дома, где погибла 3-летняя девочка
ДТП на Производственной: легковушка загорелась во время движения
В Кирово-Чепецке полицейские задержали покупателя наркотиков
Кировский сотрудник УФСИН помог найти тайник с двумя тысячами боеприпасов в Подмосковье
Вятка поднялась до 142 сантиметров
МРСК Центра и Приволжья успешно реализует программу по расчистке просек в Кировской области
Создатели проекта «Пешком по Вятке» объявили о старте нового сезона прогулок
В ДТП под Уржумом погибла 29-летняя девушка, еще двое мужчин получили травмы
В Уржумском районе после пожара в доме нашли тело мужчины
В Кировской области за выходные пришлось 35 раз тушить сухую траву
В Омутнинской школе-интернате из-за халатности руководства 18-летний воспитанник заболел туберкулезом
В Кирове пропала 32-летняя женщина
В Кирове поймали вора продуктов со стажем
«Искали всю ночь»: в Кирове нашли пропавшего восьмилетнего школьника
В Кирове неизвестные украли брусчатку у Дворца Пионеров
В Кировской области разыскивают 17-летнего подростка
Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей
В Кирове за день прошло девять субботников
В Кирове пожилой мужчина пытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом
В Кировской области больше недели не могут найти пропавшую девушку
Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке пищеблока кировской школы № 32
На Зональном может появиться прогулочная зеленая зона