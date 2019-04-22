Кировский сотрудник УФСИН помог найти тайник с двумя тысячами боеприпасов в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-22T15:52:13+03:00

Кроме того, он вычислил лиц, причастных к незаконному обороту оружия

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Бочку с патронами, закопанную в землю, полицейские нашли в поселке Кленовское Троицкого административного округа города Москвы. О тайнике с боеприпасами им сообщил сотрудник исправительного учреждения.

- Мы ведем взаимодействие на постоянной основе с УМВД, - уточнили в УФСИН России по Киорвской области. - На этот раз благодаря слаженным действиям полицейских и сотрудников УФСИН в лесу обнаружили металлическую бочку, в которой находились пакеты с боеприпасами различного калибра в количестве двух тысяч штук.

Кроме того, в тайнике лежало оружие.

По факту обнаружения возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Виновному в таком преступлении грозит до четырех лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей.

Сотрудника УФСИН, благодаря которому нашли взрывоопасный тайник, отмечен руководством за добросовестное отношение к исполнению служебного долга, выполнение особо сложных и важных задач, а также за активное взаимодействие с уголовным розыском МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU