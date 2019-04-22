2019-04-22T13:55:18+03:00
Происшествия

Вятка поднялась до 142 сантиметров

За три дня уровень воды в реке увеличился на 24 сантиметра
Елизавета Захарова
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Из-за холодов рост Вятки замедлился. Фото: admkirov.ruИз-за холодов рост Вятки замедлился. Фото: admkirov.ru
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Вода в русле Вятки продолжает подниматься. За последние три дня, с 19 по 21 апреля, река «подросла» еще на 24 сантиметра. Теперь уровень воды в реке составляет +142 сантиметра от нулевого порога.

Напомним, что из-за низких для апреля температур половодье временно остановилось, и за сутки - со среды на четверг вода прибыла всего на семь сантиметров. Однако с возвращением тепла вода начала подниматься активнее: в пятницу она поднялась на пять сантиметров, в субботу - на десять, а в воскресенье - на девять.

- Такой рост несколько ниже ожидаемых значений, - отметил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. - Связано это с похолоданием, которое отмечалось на прошлой неделе. Сейчас темпы паводка, скорее всего, возрастут, но в пределах нормативных значений.

Напомним, что в этом году, по прогнозам, Вятка вблизи Кирова поднимется на 410-510 сантиметров, что соответствует многолетним средним значениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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