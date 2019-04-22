Создатели проекта «Пешком по Вятке» объявили о старте нового сезона прогулок

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-22T13:57:29+03:00

На этот раз жителям города предложат прогуляться по старой части улицы Воровского и юго-западному микрорайону

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Кировчан приглашают принять участие в прогулках от проекта «Пешком по Вятке». Новый сезон стартует уже в ближайшую субботу, 27 апреля. Жители города смогут побывать на всех 23 экскурсиях, которые были разработаны в прошлые сезоны. Они включают в себя прогулки, как по старой части города, так и по заводским окраинам. Кроме того, кировчанам предложат оценить и новые тематические экскурсии по Юго-западному микрорайону и старой части улицы Воровского.

- Прогулки по-прежнему остаются бесплатными, авторскими и неформальными, - отметили в сообществе проекта «Пешком по Вятке». - Наша цель та же, что и раньше - доступным языком рассказывать о прошлом нашего города, его улиц, домов, районов, знаменитых и малоизвестных жителей.

График ближайших экскурсий уже известен. Фото: vk.com/vyatkawalks

Также создатели проекта отметили, что экскурсии будут проходить несколько раз в неделю до конца лета. Для того, чтобы стать участником прогулки, необходимо записаться на экскурсию в официальной группе проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU