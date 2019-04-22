В ДТП под Уржумом погибла 29-летняя девушка, еще двое мужчин получили травмы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-22T18:13:30+03:00

Девушка погибла на месте, мужчин доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

43-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением. Машина на скорости перевернулась и слетела в кювет.

- 20 апреля, в 6.40 часов, на 155-м километре дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Уржумском районе произошло ДТП, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 29-летняя пассажирка иномарки погибла.

В аварии пострадали еще два человека. Водитель и второй пассажир получили травмы. Обоих госпитализировали.

Кстати, за прошедшие выходные на дорогах области произошло 15 ДТП. В них погиб один человек, еще 20 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU