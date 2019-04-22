2019-04-22T11:52:19+03:00
Общество

В Омутнинской школе-интернате из-за халатности руководства 18-летний воспитанник заболел туберкулезом

В учреждении детям вовремя не делали прививки, пробы Манту и не проводили профилактических процедур на выявление этого заболевания
Елизавета Захарова
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Прокуратура Кировской области проинформировала регионального министра образования, чтобы он взял данную ситуацию под свой контроль. Фото: prokuratura-kirov.ruПрокуратура Кировской области проинформировала регионального министра образования, чтобы он взял данную ситуацию под свой контроль. Фото: prokuratura-kirov.ru
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Прокуратура Кировской области досконально проверила школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в селе Залазна Омутнинского района. Причина - сообщение в социальных сетях, что 18-летний воспитанник учреждения заболел туберкулезом.

Как выяснило ведомство, медработники интерната несвоевременно выявили заболевание у одного из учащихся из-за недостаточных профилактических процедур и мероприятий по охране здоровья всех своих воспитанников. В школе-интернате не было необходимых медицинских документов для регистрации прививок против туберкулеза и пробы Манту, также в документах не нашли и медицинскую карту ребенка формы 026/у-2000. Кроме того, если у учеников «манту» была положительной, то они все равно допускались к учебному процессу даже без заключения врача-фтизиатра. А все необходимые прививки, пробы, осмотры проводились не вовремя, с нарушениями сроков и порядков проведения, то есть проходили не ежегодно.

После проверки областная прокуратура отправила 18-летнего воспитанника школы в туберкулезный диспансер, где его лечат специалисты. Руководству школы было внесено представление.

На данный момент ситуация остается на особом контроле руководства прокуратуры и министра образования Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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