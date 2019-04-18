35 ударов кулаками: братьев, избивших полицейского у клуба в Кирово-Чепецке, наказали
Драка произошла на новогодних выходных возле местного клуба. Два пьяных брата избили полицейского. Их смог остановить второй наряд силовиков. Правоохранителям даже пришлось стрелять в воздух, чтобы угомонить буянов.
- Как выяснилось в суде, братья избили неизвестных ему молодых людей, - уточнили в Прокуратуре города Кирово-Чепецка. - Один из них приподнял и бросил потерпевшего, схватил его за палец, который с силой вывернул. После чего второй брат в то же время нанес не менее 35 ударов руками по телу другого потерпевшего, причинив последнему гематомы и раны головы.
Полицейские увидели драку и попытались ее остановить. Буяны накинулись и на них.
Одного из братьев судили сразу по трем статьям. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. А вот второй отделался штрафом в 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU