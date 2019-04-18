В Кировской области 4-летняя девочка и 10-летний мальчик пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-18T13:16:41+03:00

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Парень шел вдоль тротуара по проезжей части - водитель иномарки не успела среагировать на его появление и затормозить. За рулем автомобиля «Тойота Рав 4» сидела 37-летняя женщина. Авария произошла 17 апреля в 15.40 часов в Яранске на улице Кирова. К счастью, десятилетний мальчик не пострадал.

- Второе ДТП с участием несовершеннолетней произошло в Кирове на улице Менделеева во дворе дома № 10 в 17.28 часов, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 35-летний водитель «Форд Фокуса» не предоставил преимущество в движении ребенку.

Авто выезжало из двора и наехало на четырехлетнюю девочку. Она получила травмы. Госпитализация ребенку не потребовалась. Первую помощь ей оказали на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU