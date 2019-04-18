В Чистых Прудах полиция устроила погоню за белой иномаркой
К счастью, на этот раз обошлось без стрельбы
Водитель не реагировал на требования полицейских остановитьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Микрорайон оглушили сирены ГИБДД - водитель белоснежной «Киа Церато» не хотел останавливаться по требованию сотрудников полиции. Инцидент произошел вчера, 17 апреля, около семи часов вечера.
- Сотрудникам полиции не пришлось применять табельное оружие, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пока личность водителя не установлена.
Как стало известно, человек, сидящий за рулем, не пытался скрыться от полиции.
Напомним, что в феврале 2019 года произошел подобный инцидент. Правда, в тот раз пьяного водителя «четырнадцатой» остановили только выстрелы из табельного оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU