На заводе «Вятич» ФСБ проводит обыски

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-18T12:27:37+03:00

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На одном из крупнейших предприятий города Кирова, выпускающим известный уже на всю страну «Вятский квас» и пиво «Вятич», проходят обыски. ФСБ начало расследование уголовного дела по факту вывода крупных денежных сумм за границу. Если перевести на российскую валюту, - около 274 миллионов рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей «Торговой компании Вятич», которая была ликвидирована в 2017 году, совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме более 3,8 миллиона евро на банковские счета одной из иностранных фирм-«однодневок». Характер движения денежных средств этой фирмы носят транзитный характер, - пояснили в УФСБ России по Кировской области. - По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

В Вятской торгово-промышленной палате «Комсомолке» пока никак не прокомментировали ситуацию с возбуждением уголовного дела и обысками на предприятии. Телефоны завода «Вятич» молчат.

Отметим, что данная торговая компания была создана в 2009 году на базе акционерного общества «Вятич» и занималась распространением продукции предприятия в течение восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU