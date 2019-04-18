2019-04-18T12:27:37+03:00
Происшествия

На заводе «Вятич» ФСБ проводит обыски

Причина - нелегальный вывод денег через подставную фирму
Елизавета Захарова
Поделиться:
На «Вятиче» проходят обыски. Фото: vk.com/vyatich_beerНа «Вятиче» проходят обыски. Фото: vk.com/vyatich_beer
Изменить размер текста:

На одном из крупнейших предприятий города Кирова, выпускающим известный уже на всю страну «Вятский квас» и пиво «Вятич», проходят обыски. ФСБ начало расследование уголовного дела по факту вывода крупных денежных сумм за границу. Если перевести на российскую валюту, - около 274 миллионов рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей «Торговой компании Вятич», которая была ликвидирована в 2017 году, совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме более 3,8 миллиона евро на банковские счета одной из иностранных фирм-«однодневок». Характер движения денежных средств этой фирмы носят транзитный характер, - пояснили в УФСБ России по Кировской области. - По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

В Вятской торгово-промышленной палате «Комсомолке» пока никак не прокомментировали ситуацию с возбуждением уголовного дела и обысками на предприятии. Телефоны завода «Вятич» молчат.

Отметим, что данная торговая компания была создана в 2009 году на базе акционерного общества «Вятич» и занималась распространением продукции предприятия в течение восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
35 ударов кулаками: братьев, избивших полицейского у клуба в Кирово-Чепецке, наказали
В Кировской области 4-летняя девочка и 10-летний мальчик пострадали в ДТП
В Кирове разыскивают мужчину, избившего таксу
В Чистых Прудах полиция устроила погоню за белой иномаркой
«Верочка, мы волнуемся!»: в Кирове разыскивают 14-летнего подростка
Из-за холодов вода в Вятке перестала прибывать
Поликлиника на ладони — с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Погода в Кирове: ожидается потепление до +18 градусов
В Кирове гражданин Узбекистана продавал подросткам запрещенные вещества
Кировские парки и скверы обработают химикатами против клещей
Кировэнерго предупреждает: отдых вблизи линий электропередачи смертельно опасен!
«БКАД-2019»: в Кирове отремонтируют 33 километра дорог
В Кировской области расселят 360 аварийных домов до 2025 года
Проект защиты от наледи аспиранта ВятГУ Михаила Вохмянина признан лучшим на международном конкурсе «Потенциал будущего» в Москве
Пьяный кировчанин на трассе Кострома - Пермь перевернулся на внедорожнике
Новый рекорд книги Гиннеса: 8-летний мальчик из Советска 520 раз выжал штангу в десять килограммов
Воспитанников Кирово-Чепецкого интерната осудили за изнасилование сверстницы
Во время ссоры с бабушкой пьяный чепчанин хотел раздавить ее голову и убить
Кировчанин украл с прилавка магазина нож за 2500 рублей