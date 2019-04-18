«Верочка, мы волнуемся!»: в Кирове разыскивают 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-18T11:06:02+03:00

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В Кирове пропал 14-летний подросток. Вера Карелина ушла из дома 16 апреля, около 10.00. С тех пор на связь с близкими она не выходила.

Ее поиски начал отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Подросток может находиться в Октябрьском районе города. Знакомые девочки переживают за нее и пишут в комментариях сообщества просьбы вернуться домой.

На вид Вере лет 17. Ростом она 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Когда Вера уходила из дома, на ней была синяя куртка, джинсы, на ногах - красные кроссовки, с собой - такой же рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке, сообщите ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02,112.

ИСТОЧНИК KP.RU